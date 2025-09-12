Fse: oggi il viaggio prova sulla linea Bari-Putignano

BARI – Oggi l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità Sostenibile,, parteciperà al viaggio prova sulla lineadi, insieme all’amministratore delegato Giorgio Botti, in vista della riapertura prevista per il

Il treno partirà alle 9:30 dal binario FSE della stazione di Bari Centrale (accesso lato via Capruzzi) e raggiungerà Noicattaro, dove è prevista una breve sosta per visitare il cantiere dell’hub intermodale. Il rientro a Bari Centrale è programmato per le 10:30.

L’iniziativa rappresenta un passo importante per testare le infrastrutture e garantire un servizio sicuro ed efficiente prima della riapertura ufficiale della linea.