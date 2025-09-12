Sergio Fontana si dimette da presidente di Confindustria Puglia
BARI– Sergio Fontana ha rassegnato le dimissioni da presidente di Confindustria Puglia per «motivi personali».
«Ho deciso così perché penso sia la cosa migliore», ha spiegato lo stesso Fontana all’ANSA. Il suo mandato, iniziato nel 2020 e originariamente della durata di quattro anni, era stato prorogato a causa della pandemia da coronavirus.
«Penso sia la cosa migliore lasciare spazio ad altri», ha concluso Fontana, aprendo ora la strada alla scelta del nuovo presidente dell’associazione degli imprenditori pugliesi.