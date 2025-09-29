Trani, al Palazzo delle Arti Beltrani una notte tra arte e stelle: Saturno e la Luna protagonisti del 30 settembre

TRANI – Una serata dove scienza, arte e poesia si fondono sotto il cielo di Puglia. Domani, martedì, ilospita l’ultimo appuntamento del ciclo, con un evento che unisce cultura e osservazione astronomica: “Anelli e Crateri: il fascino di Saturno e della Luna”.

Organizzato da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con l’Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, l’incontro promette emozioni sia per grandi che per piccoli, con laboratori, visite guidate e osservazioni con telescopi professionali.

Un viaggio tra arte e cosmo

Il programma inizia alle 16:00, con l’apertura delle sale del Palazzo: in esposizione la mostra personale “La Nouvelle Vague” dell’artista francese Fabio Purino, oltre alle collezioni permanenti e alla Pinacoteca “Ivo Scaringi”. I visitatori potranno anche assistere a video-documentari dedicati al patrimonio storico e paesaggistico di Trani.

Alle 19:30, spazio ai bambini dai 6 ai 12 anni con il laboratorio creativo “Costruiamo Saturno e i suoi satelliti!”, che unisce manualità e scienza in un percorso educativo pensato per avvicinare i più piccoli all’astronomia.

L’osservazione del cielo

Dalle 20:00, nella suggestiva Corte Davide Santorsola, inizierà la serata astronomica vera e propria: una relazione divulgativa introdurrà il pubblico alla scoperta dei segreti di Saturno e della Luna, che poi saranno osservabili attraverso telescopi puntati sui loro dettagli. I partecipanti potranno ammirare gli spettacolari anelli del “Signore degli anelli” e i crateri del nostro satellite, in un’esperienza che mescola conoscenza scientifica e suggestione poetica.

Biglietti e prenotazioni

I biglietti sono disponibili su Vivaticket e al botteghino del Palazzo (via Beltrani 51, aperto dal martedì alla domenica dalle 16:00 alle 21:00). Il costo è di 10 euro (8 euro per soci partner), mentre la Family Card è proposta a 25 euro e include la partecipazione al laboratorio per bambini (prenotazione obbligatoria al link: forms.gle/uFzGeeXYN1ChBEDe9 ).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Palazzo delle Arti Beltrani al numero 0883 500044 o via mail a info@palazzodelleartibeltrani.it .

Un appuntamento unico

Con la magia di Saturno e della Luna protagonisti, “Una Notte al Museo” si conferma come un evento capace di unire la meraviglia del cielo alla ricchezza culturale del territorio, trasformando il Palazzo delle Arti Beltrani in un luogo dove l’universo incontra l’arte e la storia di Trani.



