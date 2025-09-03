Gran finale al XIX “Carl Orff Music Festival”

Domenica 7 settembre a Putignano le musiche di Dvořák e von Weber

PUTIGNANO – Il sipario sul XIX “Carl Orff Music Festival” calerà domenica 7 settembre alle ore 21, con il Concerto di Chiusura in programma al Teatro Giovanni Laterza (Corso Garibaldi 5, Putignano).

La rassegna, organizzata dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e di Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari-BAT, e con il sostegno del Comune di Putignano, chiude un’edizione che ha fatto registrare ancora una volta grande partecipazione e apprezzamento.

Un pubblico numeroso e attento ha affollato le tre serate internazionali, esaurendo i posti del teatro in pochi giorni, e ha premiato anche la scommessa dei due eventi all’aperto e gratuiti, che hanno avvicinato alla musica classica anche un pubblico giovane e di non appassionati.

Il programma del concerto finale

L’ensemble di solisti formatosi per il festival proporrà due capolavori della musica da camera:

  • A. DvořákTrio per Pianoforte, Violino, Violoncello n.4 “Dumky” op.90

    • Violino: David Castro Balbi

    • Violoncello: Jelena Ocic

    • Pianoforte: Josè Gallardo

  • C. M. von WeberQuintetto per clarinetto op.34

    • Clarinetto: Radovan Cavallin

    • Violini: Vlatka Peljhan, David Castro Balbi

    • Viola: Humberto Armas

    • Violoncello: Jelena Ocic

Informazioni e biglietti

Per info: info@associazionecarlorff.it – tel. +39 334 937 7483
Biglietti e abbonamenti online: www.apuliatiket.it/carlorffmusic

