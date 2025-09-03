Gran finale al XIX “Carl Orff Music Festival”

PUTIGNANO – Il sipario sul XIX “Carl Orff Music Festival” calerà domenica 7 settembre alle ore 21, con il Concerto di Chiusura in programma al Teatro Giovanni Laterza (Corso Garibaldi 5, Putignano).

La rassegna, organizzata dall’Associazione Artistico-Musicale Carl Orff con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e di Club Imprese per la Cultura Confindustria Bari-BAT, e con il sostegno del Comune di Putignano, chiude un’edizione che ha fatto registrare ancora una volta grande partecipazione e apprezzamento.

Un pubblico numeroso e attento ha affollato le tre serate internazionali, esaurendo i posti del teatro in pochi giorni, e ha premiato anche la scommessa dei due eventi all’aperto e gratuiti, che hanno avvicinato alla musica classica anche un pubblico giovane e di non appassionati.

Il programma del concerto finale

L’ensemble di solisti formatosi per il festival proporrà due capolavori della musica da camera:

A. Dvořák – Trio per Pianoforte, Violino, Violoncello n.4 “Dumky” op.90 Violino: David Castro Balbi Violoncello: Jelena Ocic Pianoforte: Josè Gallardo

C. M. von Weber – Quintetto per clarinetto op.34 Clarinetto: Radovan Cavallin Violini: Vlatka Peljhan , David Castro Balbi Viola: Humberto Armas Violoncello: Jelena Ocic



Informazioni e biglietti

Per info: info@associazionecarlorff.it – tel. +39 334 937 7483

Biglietti e abbonamenti online: www.apuliatiket.it/carlorffmusic