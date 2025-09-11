Teatro Petruzzelli, riparte la Stagione d’Opera con Giulio Cesare in Egitto

ph_Vincent Pontet

BARI – La Stagione d’Opera 2025 delriprende il 19 settembre con uno dei grandi capolavori di Georg Friedrich Händel:, nella regia di Damiano Michieletto (ripresa da Diane Clement) e la direzione musicale di Stefano Montanari.

In vista della prima, venerdì 12 settembre alle 19.00, nel foyer del teatro, il musicologo Sandro Cappelletto terrà una Conversazione sull’Opera dedicata a Giulio Cesare. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

L’allestimento scenico è del Teatro dell’Opera di Roma, in coproduzione con Théâtre des Champs-Élisées, Oper Leipzig, Opéra Orchestre National de Montpellier Occitanie e Capitole de Toulouse. Scene di Paolo Fantin, costumi di Agostino Cavalca, luci di Alessandro Carletti e coreografie di Thomas Wilhelm completano la produzione. La prima assoluta di Giulio Cesare risale al 20 febbraio 1724 al King’s Theatre di Londra.

Sul palcoscenico si alterneranno artisti di fama internazionale: Raffaele Pe e Nicholas Tamagna nei panni di Giulio Cesare, Sandrine Piau e Lilit Davtyan in quelli di Cleopatra, Giuseppina Bridelli e Loriana Castellano come Sesto Pompeo, con Sara Mingardo e Valeria Girardello nel ruolo di Cornelia. Completano il cast Filippo Mineccia (Tolomeo), Davide Giangregorio (Achilla), Domenico Apollonio (Curio) e Angelo Giordano (Nireno).

Le rappresentazioni sono in programma il 19, 21, 23, 24 e 25 settembre con orari variabili tra le 18.00 e le 20.30.

Informazioni e biglietti:

Botteghino Teatro Petruzzelli – lunedì 10.00-14.00, martedì-sabato 11.00-19.00, domenica 10.00-13.00

Email: botteghino@fondazionepetruzzelli.it – Tel. 080.9752810