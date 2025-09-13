Il Bari cade 3-0 a Modena: tris emiliano al “Braglia”
Il primo tempo si apre con buone occasioni per entrambe le squadre. Al 1’, Pagano dei biancorossi sfiora il gol con un tiro insidioso, mentre al 4’ Santoro del Modena, di testa, non riesce a trovare lo specchio della porta. Al 9’, Di Mariano degli emiliani calcia di destro ma senza inquadrare lo specchio. La svolta arriva al 31’: il Modena passa in vantaggio con Gliozzi su calcio di rigore, concesso per un fallo di Dorval su Gliozzi. Prima del duplice fischio, al 45’, Partipilo del Bari sfiora il pareggio ma senza successo.
Nella ripresa, il Bari cerca di reagire, ma il Modena continua a pungere. Al 2’, Gliozzi non concretizza una ghiotta occasione, ma all’8’ il bomber emiliano trasforma un secondo rigore, assegnato per un fallo di mano di Vicari, portando il punteggio sul 2-0. Al 20’, Castrovilli del Bari manca di poco la rete, mentre al 40’ Defrel degli emiliani non sfrutta una posizione favorevole. La partita si chiude al 43’ con il tris modenese: Mendes di testa batte il portiere barese.
Con questa vittoria, il Modena consolida il proprio avvio positivo, mentre il Bari cercherà subito il riscatto. La squadra di casa farà ritorno in campo venerdì 19 settembre alle 21, quando affronterà il Palermo al “Barbera” nella quarta giornata di Serie B.