Il Circo Bellucci porta a Bisceglie le rarissime tigri rosa e bianca

BUSCEGLIE - Da venerdì 19 a lunedì 29 settembre, a Conca dei Monaci a Bisceglie (Bt), il Circo Bellucci diretto da Emidio “Bimbi” Bellucci proporrà lo spettacolo nato dalla collaborazione con le famiglie circensi di Walter Martini ed Elisabetta Bizzarro, che porterà in pista numerosi performer e numeri sensazionali, con diversi animali, tra cui le rarissime tigri bianca e rosa.Il noto gruppo circense, originario di Gioia del Colle, è tornato in Puglia dopo un lungo periodo di esibizioni in diverse città del Sud Italia, soprattutto in Basilicata, portando in giro uno show nuovo, moderno, con attrazioni per grandi e piccini, che offre tanto divertimento ed esibizioni di artisti di grande fama. Tra questi ci sarà la spagnola Angarad Lorenzo Diaz, celebre trasformista capace di repentini e sbalorditivi cambi di abito, e Mario Kevin Mietitore che, accompagnato dalle performance di talentuose ballerine, musica esaltante e un particolare gioco di luci, stupirà il pubblico con la sua “Ruota della Morte”, numero classico ma che lascerà tutti a bocca aperta.Tantissimi saranno gli animali che prenderanno parte allo show, tra cui appunto le tigri di Elisabetta Bizzarro (la cui famiglia è fondatrice del Circo Città di Roma), quella bianca e quella rosa, unico esemplare in Europa, oltre ovviamente ai coccodrilli, ai cavalli, ai leoni e al grande ippopotamo.Quello proposto dalla famiglia Bellucci sotto il grande chapiteau sarà uno spettacolo ricco e variegato che, seppur legato alla lunga tradizione circense che contraddistingue questi rinomati artisti premiati nei migliori festival di categoria del mondo, vuole essere moderno e all’avanguardia, trasmettendo emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie, luci, colori ed effetti scenici di grande impatto.Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni alle 17.30 e alle 19.30, ad eccezione del martedì e del mercoledì. Lunedì 29 settembre unico spettacolo alle 17.30.