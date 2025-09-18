Il Circo Bellucci porta a Bisceglie le rarissime tigri rosa e bianca
Il noto gruppo circense, originario di Gioia del Colle, è tornato in Puglia dopo un lungo periodo di esibizioni in diverse città del Sud Italia, soprattutto in Basilicata, portando in giro uno show nuovo, moderno, con attrazioni per grandi e piccini, che offre tanto divertimento ed esibizioni di artisti di grande fama. Tra questi ci sarà la spagnola Angarad Lorenzo Diaz, celebre trasformista capace di repentini e sbalorditivi cambi di abito, e Mario Kevin Mietitore che, accompagnato dalle performance di talentuose ballerine, musica esaltante e un particolare gioco di luci, stupirà il pubblico con la sua “Ruota della Morte”, numero classico ma che lascerà tutti a bocca aperta.
Tantissimi saranno gli animali che prenderanno parte allo show, tra cui appunto le tigri di Elisabetta Bizzarro (la cui famiglia è fondatrice del Circo Città di Roma), quella bianca e quella rosa, unico esemplare in Europa, oltre ovviamente ai coccodrilli, ai cavalli, ai leoni e al grande ippopotamo.
Quello proposto dalla famiglia Bellucci sotto il grande chapiteau sarà uno spettacolo ricco e variegato che, seppur legato alla lunga tradizione circense che contraddistingue questi rinomati artisti premiati nei migliori festival di categoria del mondo, vuole essere moderno e all’avanguardia, trasmettendo emozioni e divertimento attraverso esibizioni, coreografie, luci, colori ed effetti scenici di grande impatto.
Gli spettacoli sono in programma tutti i giorni alle 17.30 e alle 19.30, ad eccezione del martedì e del mercoledì. Lunedì 29 settembre unico spettacolo alle 17.30.
