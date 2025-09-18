“Ultimo Tango a Buenos Aires”: il nuovo spettacolo di Cosimo Damiano Damato a Palazzo Beltrani

TRANI – Mercoledì 24 settembre, alle ore 21, la suggestiva corte Davide Santorsola di Palazzo Beltrani ospiterà Ultimo Tango a Buenos Aires, lo spettacolo firmato da Cosimo Damiano Damato, regista, drammaturgo e storyteller, che continua a esplorare la cultura argentina attraverso la sua Trilogia Argentina, iniziata con Hasta siempre Maradona.L’evento, realizzato nell’ambito delle attività culturali estive e autunnali del Comune di Trani in collaborazione con Puglia Culture, mescola teatro, musica e mito. La narrazione intreccia la biografia reale e immaginaria di Astor Piazzolla con figure iconiche della cultura argentina come Carlos Gardel e Luis Borges, creando un dialogo visionario tra il genio del Nuevo Tango e il Diavolo, sospeso tra realtà e finzione.Ad accompagnare il reading teatrale, la musica dal vivo del progetto Tanguedia Proyecto, con i due artisti pugliesi di fama internazionale Giuseppe Bassi al contrabbasso e Vince Abbracciante alla fisarmonica. Brani immortali di Piazzolla come Adiós Nonino, Libertango, Oblivion, Tanguedia e Romance del Diablo diventano la colonna sonora dello spettacolo, amplificando l’emozione e la potenza evocativa della performance.“Nada te puede quitar lo bailado – nulla può toglierti ciò che hai ballato”, recita un antico proverbio argentino: così il tango, e l’anima di Piazzolla, rimangono immortali nel racconto teatrale di Damato, che fonde rito teatrale, omaggio musicale e riflessione sull’arte eterna del tango.I biglietti sono acquistabili al botteghino di Palazzo Beltrani (via Beltrani, Trani), aperto dal martedì alla domenica dalle 16 alle 21 (tel. 0883 500044, WhatsApp 392 3892767), online sul circuito Viva Ticket e tramite Carta del Docente.