Le PMI pugliesi su Amazon: nel 2024 oltre 45 milioni di euro di vendite all’estero

MILANO – Le piccole e medie imprese pugliesi si confermano protagoniste dell’export digitale: nel 2024 hanno registrato più di 45 milioni di euro di vendite all’estero attraverso Amazon. La Puglia entra così tra le regioni italiane più virtuose nella classifica delle PMI che utilizzano il colosso dell’e-commerce per portare i propri prodotti fuori dai confini nazionali.Secondo l’ultimo Report sull’impatto delle PMI italiane presentato oggi a Milano in occasione dell’evento “Il giro del mondo in 10 anni di vetrina Made in Italy di Amazon”, le aziende pugliesi presenti sul negozio online sono oltre 1.600 e, nell’ultimo anno, hanno venduto più di 1,3 milioni di prodotti. Di queste, più del 60% esporta regolarmente.Tra le realtà pugliesi citate c’è Morola Caffè Italiano di Martina Franca, fondata da Pino Morola, che dal 2017 utilizza Amazon per portare il gusto dell’espresso in tutta Europa. Il marchio controlla direttamente la filiera – dalle piantagioni in Honduras fino allo showroom in Puglia – e oggi realizza circa il 90% del proprio fatturato grazie al commercio online.“Ogni singola tazza di Morola vuole essere un espresso perfetto”, ha spiegato Pino Fumarola, co-fondatore dell’azienda. “Amazon ci ha permesso di crescere in Europa, portando non solo il nostro prodotto ma anche una cultura dell’espresso autentica e sostenibile”.Il contesto nazionaleNel 2024 le PMI italiane attive su Amazon sono state più di 20.000, con vendite all’estero superiori a 1,2 miliardi di euro. Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna i mercati più forti. Lombardia, Campania, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna guidano la classifica regionale, ma la Puglia si posiziona tra le prime dieci, insieme a Piemonte, Veneto, Sicilia e Marche.Amazon ha ricordato inoltre i propri investimenti in Italia: dal 2010 oltre 25 miliardi di euro, di cui 4 miliardi solo nel 2024, con più di 19.000 dipendenti a tempo indeterminato e circa 50.000 posti di lavoro indiretti sostenuti.Per celebrare i dieci anni della vetrina Made in Italy, dal 5 al 12 ottobre Amazon proporrà una selezione speciale di prodotti iconici italiani, “Happy 10th Anniversary Made in Italy!”, disponibile ai clienti in Europa e in Giappone.“Le PMI sono la spina dorsale dell’economia italiana. Dieci anni fa la nostra vetrina Made in Italy era un esperimento, oggi è una realtà consolidata che porta l’eccellenza del Paese nel mondo”, ha commentato Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia.