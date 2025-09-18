Il countdown verso i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 entra nel vivo

TARANTO –Un evento speciale animerà Taranto il prossimo 21 settembre, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica che unirà sport, cultura e musica. La cerimonia, pensata per coinvolgere l’intera città, sarà un momento di festa e condivisione, arricchito dalla presenza delle autorità istituzionali e da performance artistiche di rilievo.La serata si aprirà alle 18:00 con gli accrediti e un DJ set di benvenuto, seguito dall’esecuzione degli inni da parte dell’Orchestra Giovanile Magna Grecia alle 19:00. Subito dopo, le istituzioni saluteranno i presenti con i loro discorsi ufficiali, mentre alle 19:35 salirà sul palco la special guest Mietta, seguita dal concerto di Malika Ayane alle 19:50. La cerimonia ufficiale si concluderà alle 20:20, per lasciare spazio a un DJ set finale alle 20:30.Con la musica come filo conduttore e la suggestiva cornice della città, simbolo della Magna Grecia e ponte tra le culture del Mediterraneo, l’evento del 21 settembre rappresenterà un’occasione irripetibile per celebrare il percorso che condurrà ai Giochi del Mediterraneo del 2026.I Giochi non saranno solo un grande evento sportivo, ma anche un’opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per Taranto e per l’intero territorio, con l’obiettivo di lasciare un lasciato duraturo alle future generazioni.Per ulteriori informazioni: media@ta2026.com