Il countdown verso i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 entra nel vivo
Un evento speciale animerà Taranto il prossimo 21 settembre, offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza unica che unirà sport, cultura e musica. La cerimonia, pensata per coinvolgere l’intera città, sarà un momento di festa e condivisione, arricchito dalla presenza delle autorità istituzionali e da performance artistiche di rilievo.
La serata si aprirà alle 18:00 con gli accrediti e un DJ set di benvenuto, seguito dall’esecuzione degli inni da parte dell’Orchestra Giovanile Magna Grecia alle 19:00. Subito dopo, le istituzioni saluteranno i presenti con i loro discorsi ufficiali, mentre alle 19:35 salirà sul palco la special guest Mietta, seguita dal concerto di Malika Ayane alle 19:50. La cerimonia ufficiale si concluderà alle 20:20, per lasciare spazio a un DJ set finale alle 20:30.
Con la musica come filo conduttore e la suggestiva cornice della città, simbolo della Magna Grecia e ponte tra le culture del Mediterraneo, l’evento del 21 settembre rappresenterà un’occasione irripetibile per celebrare il percorso che condurrà ai Giochi del Mediterraneo del 2026.
I Giochi non saranno solo un grande evento sportivo, ma anche un’opportunità di crescita culturale, sociale ed economica per Taranto e per l’intero territorio, con l’obiettivo di lasciare un lasciato duraturo alle future generazioni.
Per ulteriori informazioni: media@ta2026.com