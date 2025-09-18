Bari, sigilli a una discoteca: vendeva biglietti a minorenni senza autorizzazioni
Non è la prima volta che il locale finisce nei controlli: in passato era già stato sanzionato due volte con ordinanza di cessazione dell’attività abusiva. La nuova chiusura, la terza, è scattata a seguito delle verifiche effettuate su una serata organizzata sabato 13 settembre, con disposizione di cessazione immediata dell’attività.
Il titolare della discoteca sarà nominato custode giudiziario, e il locale resterà chiuso fino all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.
