Bari, sigilli a una discoteca: vendeva biglietti a minorenni senza autorizzazioni

BARI - La sezione annonaria della Polizia Locale di Bari ha posto i sigilli a una discoteca in via Fanelli, colta a promuovere una festa prevista per sabato 20 settembre con vendita di biglietti a minorenni, pur non avendo la licenza per attività di pubblico spettacolo né il titolo di agibilità del locale. Quest’ultimo, infatti, deve essere preventivamente approvato dalla commissione comunale di pubblico spettacolo, dopo verifica del progetto e sopralluogo.Non è la prima volta che il locale finisce nei controlli: in passato era già stato sanzionato due volte con ordinanza di cessazione dell’attività abusiva. La nuova chiusura, la terza, è scattata a seguito delle verifiche effettuate su una serata organizzata sabato 13 settembre, con disposizione di cessazione immediata dell’attività.Il titolare della discoteca sarà nominato custode giudiziario, e il locale resterà chiuso fino all’ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.