“Tredici – Tutto cominciò in Via Laura”: nuovo appuntamento con i Lunedì letterari dell’IKOS

BARI - Prosegue la rassegna “Lunedì letterari sulla Terrazza dell’IKOS” con il terzo incontro dedicato al libro “Tredici – Tutto cominciò in Via Laura” (Schena Editore) di Michele Fanelli. L’evento si terrà lunedì 22 settembre 2025, dalle 19:00 alle 20:30, presso l’Executive Center in Via Giovanni Amendola 162/1, Bari.L’autore dialogherà con Vito Giordano, giornalista noto per il suo impegno nel sociale e nella cultura, e con Daniela Poggiolini, psicologa, arteterapeuta e presidente dell’Istituto IKOS Ageform.Il romanzo di Fanelli racconta una vicenda intensa che parte da un episodio di vita quotidiana e si apre a temi universali come amicizia, crescita e legami che segnano l’esistenza. Una storia capace di emozionare e far riflettere, inserendosi nella narrativa contemporanea attenta alla vita delle persone comuni.I Lunedì letterari rappresentano uno spazio di incontro tra cultura, formazione e dialogo aperto, con l’obiettivo di affrontare temi che parlano alla vita quotidiana dei partecipanti. Ogni appuntamento diventa così un momento di riflessione condivisa, dove la letteratura si trasforma in esperienza viva.L’iniziativa è promossa dall’Istituto IKOS, accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il patrocinio del Rotary Club Bari Alto “Terra dei Peuceti”, dell’Associazione Genitori AGE di Fasano e dell’Istituto Universitario Bona Sforza di Bari.Ingresso libero.