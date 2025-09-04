Il M5S Puglia aderisce alla manifestazione “Fermiamo la barbarie”

BARI – Il Movimento 5 Stelle Puglia parteciperà sabato 6 settembre alla manifestazione nazionale “Fermiamo la barbarie”, che si terrà in tutte le piazze italiane.

Lo hanno annunciato il senatore e vicepresidente M5S Mario Turco e il deputato e coordinatore regionale Leonardo Donno.

«Non possiamo restare indifferenti davanti alla tragedia che si consuma da mesi a Gaza, dove continuano le violazioni del diritto internazionale umanitario – dichiarano Turco e Donno –. Siamo al cospetto di una gravissima emergenza umanitaria e ognuno di noi è chiamato a fare la sua parte».

Il M5S sarà presente nelle piazze pugliesi con iscritti ed eletti per chiedere la fine delle violenze. I pentastellati hanno inoltre annunciato la destinazione di un milione di euro dalle restituzioni parlamentari a favore di Gaza, tramite l’associazione Music for Peace, che partecipa alla Global Sumud Flotilla per portare aiuti umanitari alla popolazione palestinese.

«Il Movimento ha sempre sostenuto la fine dell’assedio, il rispetto delle risoluzioni ONU e dei diritti del popolo palestinese – concludono –. Per questo sabato è importante esserci».