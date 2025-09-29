Il viaggio del campione: successo per il cortometraggio dell’IRCCS De Bellis

CASTELLANA GROTTE - Sta riscuotendo grande successo Il viaggio del campione, il cortometraggio realizzato dall’IRCCS Saverio De Bellis e presentato in occasione della Notte Europea dei Ricercatori. Ispirato a una storia vera, il film racconta con intensità il valore della ricerca scientifica e l’impegno di chi vi dedica la propria vita.

L’opera si distingue non solo per il racconto, ma anche per la scelta degli interpreti: protagonisti del cortometraggio sono infatti i ricercatori e i sanitari dell’IRCCS De Bellis di Castellana Grotte, che hanno partecipato gratuitamente al progetto. Il viaggio del campione narra l’evoluzione di un percorso terapeutico che, a distanza di anni, ha permesso di salvare la vita a pazienti che un tempo avevano poche possibilità di sopravvivenza, intrecciando scienza, dedizione e umanità.

L’avv. Luigi Fruscio, Commissario straordinario dell’IRCCS De Bellis, ha sottolineato come il cortometraggio sia il frutto di un impegno collettivo e della generosa disponibilità personale dei ricercatori e dei sanitari, che hanno voluto rafforzare il valore sociale della ricerca, rendendola accessibile e vicina a tutti. Il prof. Gianluigi Giannelli, Direttore scientifico dell’istituto, ha aggiunto che il successo dell’opera dimostra come la ricerca non sia solo un’attività scientifica, ma un patrimonio culturale e civile, grazie al carattere autentico degli interpreti, veri protagonisti del lavoro quotidiano per costruire un futuro migliore per i pazienti.

Il dott. Enzo Delvecchio, presidente del CIV, ha evidenziato come il cortometraggio confermi l’impegno dell’IRCCS De Bellis nel promuovere la cultura della ricerca come valore collettivo, capace di incidere concretamente sulla vita delle persone e di aprire nuove prospettive di cura.

Il cortometraggio è visionabile gratuitamente al seguente link: https://youtu.be/UK4PUFei_gw?si=Zrzpoeg39Qu-7SpM