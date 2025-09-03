Incendio a San Vito dei Normanni: un’auto distrutta in garage interrato

SAN VITO DEI NORMANNI – Un violento incendio si è sviluppato ieri sera, intorno alle 23:30, in un garage interrato di via Fleming a San Vito dei Normanni. Tre autovetture erano parcheggiate all’interno del locale: una è stata completamente distrutta dalle fiamme, mentre le altre due sono state messe in salvo grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti un’autopompa serbatoio (APS) e un’autobotte dalla sede centrale, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo ed evitare la propagazione dell’incendio. Successivamente, i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area.

Ingenti i danni agli impianti del garage. Sono in corso accertamenti per determinare le cause dell’incendio.