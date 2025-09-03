La Praja di Gallipoli chiude l’estate 2025 con il “ONE MORE TIME Closing Party”

GALLIPOLI – La Praja si prepara a chiudere l’estate 2025 con il “ONE MORE TIME Closing Party” di sabato 6 settembre, l’ultimo grande appuntamento di una stagione memorabile. In 55 giorni di programmazione la discoteca simbolo del Salento ha accolto oltre 200.000 spettatori e ospitato più di 60 spettacoli, confermandosi cuore pulsante della nightlife italiana e punto di riferimento internazionale per clubber e appassionati di musica. Quest’anno la Praja non è stata soltanto un luogo dove ballare, ma una vera e propria casa: turisti da tutta Italia e dall’estero hanno condiviso emozioni ed esperienze destinate a restare nella memoria degli spettatori.

Sul palco si sono alternati nomi di primo piano della musica contemporanea, capaci di portare a Gallipoli l’energia dei festival internazionali e della scena urban italiana: Bob Sinclar, Guè, Steve Aoki, Gabry Ponte, Jimmy Sax, Tony Effe, Capo Plaza, Rose Villain, Merk & Kremont, VillaBanks, Fabio Rovazzi, Ludwig e Tony Boy. Il cartellone ha raccontato la straordinaria capacità della Praja di unire generi diversi e pubblici eterogenei, restituendo ogni sera la sensazione di vivere un evento unico e irripetibile.

Sabato 6 settembre, con il “ONE MORE TIME Closing Party”, la Praja chiuderà ufficialmente la stagione. In programma ci saranno Praja On Tour con le hit radiofoniche più amate, Big Mama con reggaeton, black music e hip hop, Urban Legend con le hit trap dell’estate e l’appuntamento Dancehall vs Reggaeton, per una lunga festa senza pause pensata per ballare fino all’alba.

La chiusura non rappresenta un addio, ma un arrivederci. La Praja non è soltanto una discoteca: è un rifugio, una festa collettiva, uno spazio in cui sentirsi liberi e vivere esperienze uniche, in attesa del ritorno sotto le stelle nel 2026.

Icona del divertimento estivo e riferimento del clubbing nazionale, la Praja ha saputo costruire un’identità solida ed evolutiva, ospitando i migliori talenti italiani e internazionali e conquistando un pubblico sempre più ampio. Media partner dell’edizione 2025 è Radio Norba.

Per informazioni e biglietti: TicketsMS – Praja Gallipoli