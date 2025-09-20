Incendio a Minervino Murge: rogo in discarica abusiva con ecoballe coinvolte
MINERVINO MURGE – Un vasto incendio è divampato in un terreno periferico di Minervino Murge, trasformato da tempo in discarica abusiva. Le fiamme hanno coinvolto sterpaglie e diverse ecoballe abbandonate nell’area.
Il rogo si è sviluppato in zona Cirillo, lungo la strada che collega Minervino a Canosa di Puglia, sollevando una densa colonna di fumo visibile a distanza.
Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta, supportate dai volontari dell’ARIF (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali della Regione Puglia). Le operazioni di spegnimento sono state complicate dal vento e dalla natura dei materiali presenti.
Sono in corso verifiche per accertare eventuali danni ambientali e per stabilire le cause dell’incendio.
