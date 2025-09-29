Truffa a Laterza: arrestati tre uomini per prelievo illecito di 13mila euro

– Tre uomini sono stati arrestati dai Carabinieri per unamessa a segno con un semplice SMS.

Un 50enne e un 19enne di Napoli e un 29enne di Ginosa avrebbero ottenuto con l’inganno le credenziali di accesso a un conto bancario e prelevato circa 13mila euro.

A insospettire i militari è stata un’auto con targa polacca parcheggiata davanti alla filiale Intesa San Paolo di Laterza. L’atteggiamento nervoso del conducente ha portato a una perquisizione, durante la quale sono stati recuperati 5.400 euro appena prelevati. Le successive indagini hanno consentito di ricostruire l’intera operazione e di procedere agli arresti.

Il Generale Benincasa, comandante della Legione Carabinieri Puglia, ha elogiato l’intervento dei militari e ha ricordato ai cittadini di contattare sempre il 112 in caso di dubbi su operazioni sospette.