Italia travolgente a Bergamo: 5-0 all’Estonia con il 4-2-4 di Gattuso
PIERO CHIMENTI – L’Italia di Rino Gattuso manda un segnale forte nelle qualificazioni mondiali, travolgendo l’Estonia per 5-0 al Gewiss Stadium di Bergamo. Una vittoria netta, arrivata dopo un primo tempo dominato ma reso sterile dalle parate del portiere ospite Hein.
Il match si sblocca solo al 58’ con Moise Kean, bravo a colpire di testa e a superare il numero uno estone. Poco dopo, al 69’, tocca a Retegui firmare il raddoppio con un destro preciso dal limite, su combinazione con Raspadori.
La terza rete arriva appena due minuti più tardi: Raspadori, al decimo gol in maglia azzurra, insacca di testa in tuffo su cross di Politano, portando il punteggio sul 3-0.
Nel finale c’è spazio per altre due marcature: ancora Retegui di testa all’89’ su assist di Cambiano e Bastoni al 91’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
Con questo successo l’Italia guarda con fiducia al prossimo impegno contro Israele sul campo neutro di Debrecen, in Ungheria, match che può valere il sorpasso al secondo posto del girone I.