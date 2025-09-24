La cantautrice Martina Malagnino a New York per le finali del NYCanta 2025

NEW YORK - Domenica 12 ottobre, all’Oceana Theater di Brooklyn a New York, la cantautrice pugliese Martina Malagnino parteciperà alle finali del “New York Canta 2025”, il festival della musica italiana a New York. Unica artista in gara a rappresentare la Puglia, porterà in scena il brano “Assente”, uscito lo scorso gennaio per l’etichetta Il Suono del Successo Music Production e distribuito da Artist First.Originaria di Manduria, classe 1997, Martina Malagnino è ballerina, cantante e pianista. Appassionata di musica sin da bambina, nel 2016 ha vinto “The voice of the sea” a Dubai, mentre l’anno dopo è arrivata in finale ad Area Sanremo, concorso per giovani talentuosi che aspirano a solcare il palco dell’Ariston, arrivando tra i primi 145 su 2000 concorrenti. A Febbraio 2018 ha pubblicato il suo primo singolo “Sento il cielo scendere”, scritto e composto da Francesco Mancarella, pianista e direttore d’orchestra a Sanremo 2024. L’anno dopo è uscito il suo secondo singolo “Lacrime di polvere”, mentre nel 2021 il primo Ep di cover italiane e il terzo singolo, “Cheer without you”; nell’ottobre 2022 “Giocattolo rotto” e nel 2023 “Cambiare idea” e “Dirty no”. Nel 2024 la partecipazione nel programma televisivo delle reti Rai “Tale e quale show” nei panni di Britney Spears.Alle selezioni per il NYCanta 2025 Martina Malagnino ha portato il suo ultimo singolo “Assente”, che parla di una rinascita dopo una delusione d’amore in una relazione tossica, sbaragliando la concorrenza di oltre 2.000 avversari e vincendo la finale italiana, svoltasi il 10 settembre a Roma.Dopo essere stata selezionata a maggio e aver vinto le semifinali a Napoli lo scorso 5 settembre, la giovane artista tarantina, insieme ad altri 5 concorrenti (di cui un solo maschio), è riuscita a conquistare il pass per il contest newyorkese, dove tra meno di un mese affronterà altri nove colleghi italiani e italiano-americani, tutti con canzoni cantate rigorosamente in italiano. “Sin dalle selezioni di febbraio ho deciso di partecipare al NYCanta 2025 con ‘Assente’, brano in cui ho sempre creduto – ha commentato la cantautrice di Manduria -. Nella finale di Roma sono stata una delle ultime ad esibirmi, e questo non mi ha facilitata data l’enorme tensione accumulata. Sentendo nominare solo donne come vincitrici avevo perso le speranze in quanto mi aspettavo selezionassero successivamente dei maschi. Quando ho sentito chiamare il mio nome, sono scoppiata in lacrime per la gioia”.Il festival sarà trasmesso in due puntate da Rai 2 e Rai Italia, disponibile on demand su RaiPlay. Sarà condotto da Ema Stokholma, voce e volto di Rai Radio2, e come ogni anno celebrerà il legame artistico e culturale tra il Bel Paese e la Grande Mela. Obiettivo della competizione canora, giunta alla XVII edizione, è quello di valorizzare la musica italiana nel mondo e promuovere il legame con la comunità italo-americana, arricchendo l’esperienza con eventi speciali e performer di artisti affermati e non. A comporre la giuria, presieduta dal giornalista Marino Bartoletti, saranno grandi nomi della musica italiana come Roby Facchinetti dei Pooh, Gaetano Curreri degli Stadio, Giusy Ferreri, Iva Zanicchi, Renato Tanchis della Warner Music e Leo Gassmann.