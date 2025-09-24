Maltempo in Puglia: scatta l’allerta gialla dalle 13 di oggi

BARI – La Protezione civile ha diramato un avviso diper rischio idrogeologico e temporali a partire dalle ore 13:00 di oggi, mercoledì 24 settembre 2025, e per le successive undici ore.

Le zone interessate sono la Puglia centrale adriatica e la Puglia centrale bradanica, dove sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi di pioggia localmente moderati.

I fenomeni potrebbero essere accompagnati da forti raffiche di vento, grandinate e frequente attività elettrica, fattori che aumentano i rischi legati al maltempo.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree urbane più esposte ad allagamenti, e invitano la popolazione a prestare attenzione alla viabilità e alle condizioni meteo in rapido peggioramento.