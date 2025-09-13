La tarantina Antonella Palmisano vicecampionessa del mondo nella 35 km di marcia a Tokyo

TOKYO - Antonella Palmisano è la nuova vicecampionessa del mondo nella 35 chilometri di marcia. La marciatrice pugliese, originaria di Mottola, ha conquistato la medaglia d’argento nella prima giornata della ventesima edizione dei campionati mondiali di atletica leggera a Tokyo, chiudendo la gara in 2 ore 42′ 24″. La medaglia d’oro è andata alla spagnola Maria Perez, giunta al traguardo in 2 ore 39′ 01″.

“Contenta di aver portato a casa una medaglia che mi mancava”, ha commentato Palmisano. “Negli ultimi dodici chilometri ho avuto crampi costanti a ogni giro di boa, ai piedi e alle gambe. Ho anche pensato di fermarmi, ma continuavo a ripetermi che non poteva essere come alle Olimpiadi di Parigi e, nonostante tutto, sono arrivata al traguardo”.