La vertigine della bellezza: Roberto Plano inaugura “Armonie Leggendarie” a Trani

Quando la tradizione pianistica incontra il presente, nasce un'esperienza musicale unica. È questo il filo conduttore di

Tra le sale ottocentesche di Palazzo Discanno, Plano guida il pubblico in un viaggio sonoro che attraversa epoche e stili: dalle composizioni virtuosistiche di Franz Liszt, alle liriche intime di Federico Mompou, fino alle eleganze tonali di Manuel Maria Ponce e alle correnti pulsanti di Aaron Copland e Leonard Bernstein. Un percorso musicale che fonde rigore interpretativo e intensa risonanza emotiva, trasformando ogni nota in una vera e propria mappa emotiva.

La rassegna, ideata e diretta da Alfonso Soldano, intellettuale e pianista tra i più sensibili della sua generazione, mira a coniugare la bellezza paesaggistica e architettonica del territorio pugliese con l’eccellenza musicale internazionale. L’iniziativa gode del sostegno del Ministero della Cultura, del Pact – Polo Arti Cultura Turismo, della Regione Puglia e della Provincia Barletta Andria Trani, a testimonianza dell’alto valore culturale del progetto.

Plano, vincitore del Cleveland International Piano Competition e premiato in concorsi prestigiosi come Van Cliburn, Honens e Geza Anda, porta in scena una padronanza tecnica unita a una sensibilità interpretativa rara. La sua carriera internazionale lo ha visto esibirsi in sale iconiche come il Lincoln Center, la Wigmore Hall e la Salle Cortot, collaborando con orchestre e direttori di fama mondiale. Attivo anche nel campo didattico, è docente presso il Conservatorio della Svizzera Italiana, il Royal Northern College of Music e l’Accademia di Pinerolo.

La serata segna anche l’inaugurazione del nuovo gran coda Yamaha della Fondazione, fornito da Clivio Pianoforti, che garantisce una qualità sonora eccezionale in un ambiente storico come Palazzo Discanno, trasformando la performance in un evento che unisce virtuosismo e valorizzazione del patrimonio culturale.

I biglietti (intero €15, ridotto €10 per under 18 e over 65) sono disponibili al botteghino di Palazzo Discanno, Corso Vittorio Emanuele II, 188 a Trani, dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 20:30. Per informazioni: 346 3055325 o fondazionealdociccolini@gmail.com .

