Connessione, innovazione, umanità: il futuro visto da Christian Gaston Illan

Imprenditore e co-owner di Beesness Magazine, Christian Gaston Illan rappresenta una nuova generazione di professionisti che uniscono business, lifestyle e networking internazionale. Con il suo socio, amico ed editore Giovanni Bonani, porta avanti un progetto editoriale che racconta storie di valore umano e visione contemporanea.

Da dove nasce la sua idea di unire business e lifestyle?

Dal mio percorso personale: ho sempre creduto che il lavoro non dovesse essere solo numeri e risultati, ma anche esperienze, persone e luoghi che ti arricchiscono. Per me il business è uno stile di vita, non una scrivania.

Quali sono i valori che guidano il suo lavoro quotidiano?

Autenticità, connessione e crescita. Ogni progetto deve raccontare chi sono, creare relazioni vere e aprire nuove strade, non solo per me ma anche per chi mi circonda.

In che modo Beesness Magazine racconta l’evoluzione dello stile di vita contemporaneo?

Con un linguaggio che unisce eleganza e concretezza. Insieme al mio socio, amico ed editore Giovanni Bonani raccontiamo brand, persone e storie capaci di ispirare, sempre con lo sguardo a cosa significhi oggi vivere bene, lavorare bene, condividere bene.

Qual è la lezione più forte che ha imparato dal suo percorso imprenditoriale?

Che il capitale più importante non è economico, ma umano. Le relazioni autentiche aprono porte che nessun business plan da solo può aprire.

Se dovesse riassumere la sua visione del futuro in tre parole, quali sceglierebbe?

Connessione, innovazione, umanità.







