Sanità, Perrini: “Ai Tamburi un’altra estate senza guardia medica”

TARANTO – «Un’altra estate è quasi terminata e il quartiere Tamburi continua a essere privo di una postazione sanitaria di riferimento». La denuncia arriva dal consigliere regionale(FdI), che ha chiesto un’audizione incon l’assessore regionale Raffaele Piemontese e il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro.

Secondo Perrini, i 17.700 residenti dei Tamburi e del vicino Lido Azzurro sono costretti a rivolgersi alla guardia medica di Paolo VI, con «notevoli disagi logistici e tempi di percorrenza elevati». Una condizione particolarmente grave, sostiene il consigliere, in un quartiere che presenta indicatori sanitari peggiori della media provinciale, a causa dell’alta incidenza di patologie croniche e di una diffusa fragilità sociale.

L’audizione richiesta ha come obiettivo la valutazione dell’istituzione di una postazione autonoma di guardia medica nei Tamburi che serva anche Lido Azzurro, la verifica della possibilità di utilizzare strutture pubbliche già esistenti ed eventualmente inutilizzate per evitare nuovi affitti, e l’individuazione di soluzioni immediate per garantire un presidio sanitario territoriale in un’area segnata da criticità sanitarie e ambientali.

«È indispensabile – conclude Perrini – garantire ai cittadini il diritto alla salute con un servizio accessibile e radicato nel territorio. L’apertura di una postazione sanitaria nei Tamburi sarebbe una risposta concreta a un bisogno reale della comunità».