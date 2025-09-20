“L’incertezza del centrodestra è indecente; basta tentennamenti, la coalizione scelga il suo candidato presidente con esperienza politica”

BARI - “A due mesi dalle elezioni regionali, l’incertezza che ancora avvolge la scelta del candidato presidente del centrodestra in Puglia è diventata indecente e irresponsabile. Ogni ulteriore rinvio equivale a un suicidio politico annunciato: mentre la sinistra è in campagna elettorale da mesi, noi restiamo bloccati da tentennamenti incomprensibili”.

Così Giacomo Conserva, capogruppo della Lega in consiglio regionale, rompe gli indugi ed esprime le sue considerazioni. “Lo dico con chiarezza: la favola dei ‘civici’ deve finire. Affidare la guida di una coalizione a chi non ha alcuna esperienza politica, non conosce i dossier della Regione e non è radicato nei territori, a poche settimane dal voto, sarebbe una follia. Un candidato improvvisato non avrebbe né il tempo né la preparazione per affrontare i nodi cruciali della Puglia, dalla sanità allo sfascio dei trasporti, dalla crisi idrica ai rifiuti, dall’agricoltura all’ambiente, e sarebbe destinato a soccombere in qualsiasi confronto pubblico”.

“Un profilo politico, invece, anche con soli due mesi di campagna – continua Conserva – avrebbe la forza e la credibilità per parlare con cognizione di causa, per aggregare energie e costruire una lista civica di sostegno. Questa è la differenza: un politico radicato è un punto di forza, un civico improvvisato è solo una zavorra”.

Conserva rivolge un appello al centrodestra: “Per questo dico basta: basta tatticismi, basta indecisioni, basta masochismo politico. Il centrodestra deve scegliere subito un candidato politico autorevole e riconosciuto, attorno al quale costruire la vittoria. Ogni giorno perso è un regalo a Decaro e a tutto il sistema di potere che lo circonda e lo sostiene. La Puglia non può aspettare, e non possiamo permetterci di stare a guardare mentre si consuma l’ennesimo errore che consegnerebbe la Regione alla sinistra per altri cinque anni”.