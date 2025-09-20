Castrovillari Film Festival: tre giorni di cortometraggi d’autore e talenti emergenti

CASTROVILLARI - Dal 19 al 21 settembre, al Castello Aragonese di Castrovillari, si terrà la 7^ edizione del “Castrovillari Film Festival/Festival Internazionale del Cortometraggio d’Autore”, organizzato dall’Associazione Culturale Chimera Aps. Le proiezioni giornaliere avranno inizio alle 21.15. La rassegna, finanziata dalla Calabria Film Commission tramite l’Avviso pubblico 2025 per il sostegno ai festival cinematografici ed audiovisivi, dal Comune di Castrovillari e dall’Ente Parco Nazionale del Pollino, gode del patrocinio del Lions Club Castello Aragonese Pollino Sibaritide Valle dell’Esaro. Main sponsor dell’evento è Energy Progress, con altri partner impegnati nel valorizzare le capacità e le eccellenze dei talenti locali e internazionali.

Il festival, sotto l’egida di “Castrovillari Città Festival”, esplora il linguaggio visivo per raccontare e rappresentare la realtà, offrendo spunti di riflessione sulle esperienze e le emozioni che le opere cinematografiche trasmettono. Dalle 1903 candidature ricevute da 97 Paesi, sono stati selezionati 16 cortometraggi, già segnalati in festival internazionali come Venezia, Cannes, Berlino e Rotterdam. Di questi, 11 sono in concorso e 5 non in gara, firmati da autori calabresi, tra cui quattro registi castrovillaresi: Fabio Orefice, Samuele Leogrande, Silvia Cuconati e Antonio Romagnoli.

Nella serata finale del 21 settembre, Antonio Romagnoli riceverà il premio Autore Calabrese dell’Anno per il suo cortometraggio “Aspis”, presentato in anteprima regionale. L’opera, come le altre selezionate, invita a riflettere sulla realtà e sulle provocazioni che essa genera, stimolando l’interrogarsi attraverso il confronto, l’ascolto e la curiosità.

La partnership con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria permette agli studenti di partecipare attivamente al festival in diversi ruoli, arricchendo l’esperienza formativa. Ogni giorno, dalle 18, presso Emi’s Bakery nello storico Palazzo Cappelli, si terranno gli “AperiCinema”, momenti di incontro che introducono masterclass e dibattiti sui cortometraggi. L’apertura ufficiale avverrà venerdì 19 settembre con la masterclass di Andrea Gatopoulos “Come Scrivere una Candidatura (e nel frattempo scoprire qualcosa di utile su te stesso)”. Sabato 20 sarà la volta dell’incontro “Guardare Insieme – Il dialogo creativo tra regista e direttore della fotografia” con Andrea Benjamin Manenti, mentre domenica 21 si terrà la masterclass di Gianluca Abbate “Taglia/Cuci/Respira – L’uso del corpo e dell’archivio nel cinema sperimentale”.

La tre giorni sarà arricchita da 12 eventi speciali tra proiezioni cinematografiche, visite al territorio e incontri con grandi artisti locali, in collaborazione con il Sistema Museale di Castrovillari, il Gruppo Archeologico del Pollino, EP Open Comunità Energetica, l’Hub Catasta e la guida ufficiale del Parco Nazionale del Pollino Silvio Carrieri.

Il festival nasce dall’esigenza di raccogliere le sensibilità di autori emergenti da tutto il mondo, valorizzando la creatività attraverso il linguaggio cinematografico. Come sottolineano il regista Antonio La Camera e il compositore Francesco Sottile, direttori artistici della manifestazione, l’obiettivo è offrire al pubblico un’esperienza immersiva, capace di coniugare cinema, cultura e identità del territorio.

Per scoprire il programma completo, gli interessati possono consultare le pagine social Facebook e Instagram del festival, scrivere a info@castrovillarifilmfestival.it o partecipare direttamente all’evento, vivendo così un’esperienza cinematografica unica.



