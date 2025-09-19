Lite tra giovanissimi a Francavilla Fontana: intervento di carabinieri e polizia locale

FRANCAVILLA FONTANA – Momenti di tensione nel centro di Francavilla Fontana poco prima di mezzogiorno, quando una lite tra giovanissimi ha creato scompiglio tra viale Lilla, via Roma e via San Francesco.Secondo le prime ricostruzioni, i protagonisti della vicenda sarebbero almeno tre giovani stranieri, due dei quali giovanissimi. La lite sarebbe degenerata fino all’uso di un bastone di legno, con inseguimenti e scambi di insulti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, solo qualche lieve contusione.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana, insieme alla polizia locale e al 118, per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto. Le autorità stanno ancora accertando le cause della lite, mentre la città torna lentamente alla normalità dopo il trambusto mattutino.