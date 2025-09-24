L’Ordine Architetti PPC di Lecce inaugura i 'Dialoghi Urbani' con il primo tema 'Connessioni'



Appuntamento venerdì prossimo 26 settembre, Sala Conferenze dell’Ordine, Piazza Mazzini 42, Lecce. In dialogo con Nico Barletti, Luisella Guerrieri, Angelo Salento. Start ore 14.45.





LECCE - È dedicato al tema delle "connessioni" il primo dei "Dialoghi Urbani" promossi dall’OAPPC della provincia di Lecce, a cura del Gruppo Politiche e Governo del territorio. Appuntamento venerdì 26 settembre, a partire dalle 14.45, Sala conferenze Ordine APPC, piazza Mazzini 42.





Dopo i saluti istituzionali di Franco De Lorenzi, Presidente dell’Ordine APPC Lecce, e l’introduzione al tema di Valentina Battaglini, consigliera OAPPC Lecce, referente del gruppo di lavoro, i contributi di Nico Barletti, Architetto; Luisella Guerrieri, Ingegnere, Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Gallipoli; Angelo Salento, Ordinario di Sociologia economica UniSalento, Presidente dei Corsi di Laurea sociologici UniSalento.





"Con Dialoghi Urbani" dice il Presidente dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Lecce Franco De Lorenzi "si apre un confronto sul presente e sul futuro delle nostre città per riuscire a mettere a fuoco, grazie ad apporti interdisciplinari e al contributo di competenze trasversali, i punti di forza e di debolezza delle vorticose trasformazioni che stanno caratterizzando il nostro territorio e che dovrebbero avere sempre, come punto di caduta, la qualità urbana e territoriale, la sostenibilità sociale ed economica, la tutela e la salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali e di quanto è determinante per definire, individuare e tramandare l’identità dei luoghi. Non a caso il primo dei Dialoghi si concentra sul tema delle connessioni e sulle molteplici sfaccettature che questo termine, con le sue declinazioni, convoca. Un confronto a cui chiamiamo naturalmente tutti i nostri iscritti e le nostre iscritte ma anche chiunque sia interessato a temi così rilevanti per la vita di tutti".





Rassegna di incontri e dibattiti "dedicata al passato, al presente e al futuro della pianificazione territoriale e dell’urbanistica consapevole, Dialoghi Urbani vuole offrire" sottolinea Valentina Battaglini, consigliera OAPPC Lecce, referente del gruppo Politiche e Governo del territorio "un’occasione di confronto aperto tra esperti, cittadini e istituzioni per riflettere sulle trasformazioni delle nostre città, sulle sfide ambientali e sociali che ci attendono, e su come costruire insieme territori più inclusivi, sostenibili e resilienti. Attraverso conferenze, dialoghi pubblici e momenti partecipativi, la rassegna invita a ripensare il modo in cui abitiamo e progettiamo lo spazio comune, mettendo al centro il diritto alla città e la responsabilità collettiva verso il futuro".





Al termine degli interventi, discussione e conclusioni. La partecipazione alla giornata varrà, per gli iscritti e le iscritte all’Ordine, 4 crediti formativi.