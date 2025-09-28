Maltempo in arrivo: scatta l’allerta gialla in Puglia

A partire dalle ore 13:00 di oggi, domenica 28 settembre 2025, e per le successive 11 ore, la Protezione Civile segnala condizioni di instabilità atmosferica sulla Puglia.

Sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche sotto forma di rovesci e temporali, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati, in particolare lungo il versante adriatico.

I fenomeni potrebbero essere accompagnati da:

locali grandinate,

intensa attività elettrica,

forti raffiche di vento.

Alla luce di queste previsioni, è stata emanata allerta gialla per rischio idrogeologico e idrologico da temporali sull’intero territorio regionale.

La popolazione è invitata a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti delle autorità competenti, evitando spostamenti non necessari nelle aree maggiormente esposte e adottando comportamenti prudenti.