Manduria, 35enne denunciato per furto aggravato in un supermercato

MANDURIA – La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 35enne originario della provincia di Lecce, ritenuto presunto responsabile di un furto aggravato avvenuto in un supermercato della città.

L’indagine è partita dalla denuncia del responsabile del punto vendita, che aveva segnalato il furto di oltre 1.000 euro dalla cassa. Secondo la ricostruzione, l’uomo avrebbe approfittato della momentanea assenza del cassiere, riuscendo a nascondersi dietro alcuni espositori per poi aprire il registratore e impossessarsi dell’incasso.

La visione delle immagini di videosorveglianza – particolarmente nitide – ha permesso agli investigatori del Commissariato di Manduria di risalire all’identità del sospettato, riconoscibile anche per un vistoso tatuaggio sul lato sinistro del collo.

Non si tratta del primo episodio: già lo scorso luglio il 35enne era stato deferito per un furto simile, commesso ai danni di un fruttivendolo. Anche in quell’occasione, avrebbe colpito approfittando dell’assenza del titolare, portando via l’intero registratore di cassa. L’azione era stata documentata dalle telecamere interne.

Si ricorda che, per l’indagato, vige il principio di innocenza fino a sentenza definitiva.