Manduria, 62enne muore dopo un’aggressione: indagini in corso

MANDURIA – Non ce l’ha fatta il 62enne napoletano ricoverato da domenica sera all’ospedale di Manduria, dove era stato trasportato con gravi ferite al volto. L’uomo è morto ieri, nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

Secondo quanto ricostruito, il 62enne – ospite di una comunità terapeutica della zona per problemi legati all’alcol – sarebbe stato aggredito nei giardini pubblici del quartiere archeologico. L’episodio risalirebbe a sabato scorso: l’uomo avrebbe compiuto atti osceni davanti a un gruppo di ragazzine minorenni sedute su una panchina. A quel punto, il fidanzato di una delle giovani lo avrebbe colpito con violenza al volto.

Domenica sera l’uomo è stato trovato ferito e soccorso, ma le sue condizioni sono rapidamente peggiorate fino al decesso.

I carabinieri hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Sono già state raccolte diverse testimonianze e identificati i giovani presenti quella sera. Le verifiche puntano a stabilire se la morte sia direttamente collegata all’aggressione.