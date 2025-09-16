Tragico incidente in Salento: muore 33enne di Taurisano Michele Botrugno

RACALE – Un incidente mortale si è verificato nella notte lungo la, che collega Racale a Torre Suda.

A perdere la vita è stato Michele Botrugno, 33 anni, originario di Taurisano. Il giovane viaggiava a bordo di uno scooter Beverly 500 quando, giunto all’altezza di una rotatoria, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada.

L’impatto è stato violentissimo: il 33enne è morto sul colpo. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, ma all’arrivo dei soccorsi non c’era ormai nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.