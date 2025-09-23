Manduria, donna di 78 anni trovata morta in casa: ferita alla testa lascia aperto il mistero

MANDURIA – Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte di una donna di 78 anni, trovata priva di vita venerdì scorso nella propria abitazione dal marito. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarla, ma il decesso è stato constatato in ospedale.

A insospettire i medici è stata una profonda ferita nella parte posteriore della testa, compatibile con una caduta dovuta a un improvviso malore. Al momento, tuttavia, non è possibile escludere altre ipotesi. Le autorità hanno avviato gli accertamenti necessari per fare piena luce sulla vicenda.