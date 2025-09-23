Al PalaBarTino si celebra la birra con l’OktoberFestBari 2025

BARI - Da venerdì 26 a domenica 28 settembre, al PalaBarTino di Bari, diretto da Bar Project, si terrà l’OktoberFestBari 2025, un evento di tre giorni pensato per gli amanti della birra, della buona cucina e dell’intrattenimento dal vivo, che trasformerà lo spazio del quartiere Libertà in un vero e proprio villaggio del divertimento.Durante l’iniziativa, organizzata da Bar Project con la collaborazione di Forst, saranno proposte numerose tipologie di birre chiare, scure e stagionali tra lager, pilsener, bock, doppelbok e molte altre, pronte a soddisfare ogni palato. Accanto agli stand dedicati alla celebre bevanda alcolica, sarà presente un’ampia area food con specialità pugliesi, street food e piatti tipici della tradizione barese. “Siamo riusciti a realizzare una grande evento dedicato alla birra – ha commentato Claudio Lepore, founder di BarProject e ideatore dell’iniziativa – dal sapore pugliese. Nel centro del quartiere Libertà, proporremo una manifestazione che richiama la celebre festa di Monaco di Baviera, ma con l’aggiunta di gastronomia del territorio, attività d’intrattenimento e momenti di formazione”.Sarà disponibile birra non pastorizzata spillata a caduta direttamente dalla botte in legno, in linea con la famosa festa tedesca e saranno proposte offerte speciali come il 50% di sconto su tutte le birre Forst (supporter dell’iniziativa). Nei tre giorni ci saranno anche⁠ talk, masterclass e degustazioni guidate con Pasquale Ursi, mastro birraio e degustatore ufficiale Unionbirrai. Oltre a vari stand dedicati alla protagonista, la birra, saranno presenti espositori locali, tra cui quelli legati all’artigianato, alla promozione del territorio e all’abbigliamento. Non mancheranno mercatini tipici e momenti dedicati alle degustazioni, e neppure giochi, spazi e attività per i più piccoli.Centrale sarà anche la musica, con appuntamenti di rilievo. Durante le tre giornate si esibiranno Topofante Dj, artista proveniente dalle scene underground di Amsterdam, che proporrà un set unico che miscela Hip Hop, Funk e Disco; Cloud Danko dj, profondo ricercatore musicale con un set che spazia dallo spiritual jazz all'afrobeat, fino all’house; la Cc’s live band che farà ballare con la migliore musica dagli anni '60 ai giorni nostri.Tre giorni di festa, gusto e folklore per offrire un’esperienza autentica e travolgente, un’occasione per ritrovarsi, sorridere e vivere la magia dell’autunno con il gusto della birra e il calore della tradizione.PalaBarTino – Via Anita Garibaldi, 3 – BariInfo: 3756855335