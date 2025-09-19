Manduria, individuati tre minorenni per il pestaggio di Luciano Limongelli: si attende l’autopsia

MANDURIA – Sono stati individuati tre minorenni che, secondo le prime ricostruzioni, la sera del 12 settembre avrebbero preso parte al pestaggio di Luciano Limongelli, 62enne originario di Napoli e residente a Manduria, morto successivamente in ospedale.Sarà l’autopsia a stabilire con certezza il nesso tra le percosse subite dall’uomo e il decesso. Dalle testimonianze raccolte, sembra che il 62enne sia stato aggredito da un gruppo di ragazzi dopo essere stato sorpreso in atteggiamenti autoerotici davanti a un gruppo di minori nei giardini pubblici della città.Al momento non risultano indagati, mentre proseguono le indagini per chiarire dinamica e responsabilità dell’accaduto. La vicenda ha scosso profondamente la comunità locale, riportando l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi pubblici e sul disagio giovanile.