Taranto, nasce una mobilitazione cittadina: “Uniti si vince” contro il modello Ilva
Secondo gli organizzatori, l’iniziativa nasce dalla convinzione che Taranto debba “dare finalmente una spallata” a un modello industriale ritenuto responsabile di gravi danni ambientali e sanitari, oltre che di aver bloccato per decenni le prospettive di sviluppo economico e sociale del territorio.
Le prime adesioni non si sono fatte attendere: numerose mail sono già arrivate all’indirizzo promotoripertaranto@libero.it, segnale di un crescente interesse. La prima assemblea organizzativa è fissata per la prossima settimana e vedrà la partecipazione di chi ha già sottoscritto il manifesto e di quanti si uniranno nelle prossime ore.
I punti del manifesto
Il documento elaborato dai promotori elenca una serie di obiettivi chiari e condivisi:
• fermare la produzione del siderurgico, ritenuta fonte di gravi danni ambientali e sanitari;
• opporsi al progetto di una fabbrica di DRI con nave rigassificatrice e dissalatore galleggiante;
• chiedere alle istituzioni un accordo di programma, sul modello Genova, per il fermo degli impianti e l’avvio di un percorso di fuoriuscita dall’acciaio, accompagnato da nuove opportunità economiche e sociali;
• garantire strumenti di sostegno ai lavoratori, tra cui uscite anticipate, incentivi all’esodo e riqualificazione professionale finanziata dal Just Transition Fund (JTF);
• destinare risorse a bonifiche radicali del territorio, investimenti pubblici come forma di risarcimento per la città e incentivi a nuove attività produttive e di ricerca;
• sottoporre ogni futuro progetto a valutazioni preventive e indipendenti sull’impatto sanitario.
Il manifesto sottolinea che non vi è un singolo proponente, ma una rete di promotori intenzionata a costruire un fronte unitario. Lo slogan scelto per la mobilitazione è “Uniti si vince”.
Per aderire all’iniziativa è possibile scrivere all’indirizzo: promotoripertaranto@libero.it.
