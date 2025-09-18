Tragedia a Foggia: agente di polizia si toglie la vita nel proprio alloggio di servizio

FOGGIA – Una tragedia ha scosso la città e l’intero corpo di polizia: un agente di 58 anni si è tolto la vita utilizzando la pistola d’ordinanza all’interno del proprio alloggio di servizio.A scoprire il corpo senza vita sono stati i colleghi, che hanno immediatamente lanciato l’allarme. Nonostante i soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.L’agente, non originario della Puglia, prestava servizio da diversi anni presso la Questura di Foggia, dove era conosciuto e stimato. La notizia della sua morte ha lasciato sgomenti i colleghi più vicini, che hanno espresso profonda commozione e dolore.Sul posto sono intervenute le autorità competenti per gli accertamenti di rito. Intanto, nel mondo della polizia, cresce lo sconforto per una perdita che lascia un vuoto incolmabile.