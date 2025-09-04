Manfredonia, notte di fuoco: bruciate tre auto, colpito anche l’ex sindaco Angelo Riccardi

MANFREDONIA – Paura nella notte nella cittadina sipontina, dove intorno alle, in zona, tre auto sono state avvolte dalle fiamme. Tra queste anche una di proprietà dell’

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, con il supporto di una squadra del comando provinciale di Foggia, per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le Forze dell’Ordine hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica e l’origine dell’incendio.

L’episodio, che ha destato forte preoccupazione nella comunità, non appare come un semplice atto vandalico, ma come un chiaro segnale intimidatorio. Lo stesso Riccardi ha affidato ai social un commento intriso di amarezza e indignazione:

“Va a fuoco tutto, anche la speranza. […] Non è solo un’auto che brucia: è un segnale, un avvertimento, un colpo inferto alla tua libertà e alla tua serenità. […] Non si tratta di un semplice gesto vandalico: è un attentato alla dignità, al vivere civile, al futuro stesso. […] Bisogna denunciare, pretendere giustizia, chiamare tutti a reagire. Perché il silenzio è complicità, e la rassegnazione è la loro vittoria.”

Parole che restituiscono tutta la gravità di un atto che colpisce non solo un singolo cittadino, ma l’intera comunità, chiamata ora a reagire con fermezza.