Salento e Brindisino, doppio colpo in meno di un’ora: banda assalta due gioiellerie

OSTUNI - Due assalti fotocopia, messi a segno nella notte a meno di un’ora di distanza e a circa cento chilometri l’uno dall’altro, hanno seminato paura tra. Una banda di ladri, probabilmente la stessa, ha preso di mira due gioiellerie con modalità identiche, riuscendo a portare via un ingente bottino.

Il primo colpo è stato registrato intorno alle 2.45 a Leverano, ai danni della gioielleria Tondo, all’incrocio tra via Cesarea e via San Rocco. Quattro uomini incappucciati, arrivati a bordo di un’Audi A6 scura lasciata con motore acceso e portiere aperte, hanno sfondato a colpi di mazza ferrata la vetrina blindata su via Cesarea. Almeno dieci i colpi inferti prima di riuscire a infrangere il vetro e impossessarsi di gioielli e monili in oro per un valore stimato intorno ai 150mila euro. L’azione, durata meno di due minuti, è stata interrotta dall’arrivo di due pattuglie dei Carabinieri: i malviventi, però, sono riusciti a dileguarsi nel buio.

Nemmeno un’ora più tardi, alle 3.30 circa, il copione si è ripetuto a Ostuni, in via Trinchera, nel cuore del centro cittadino. Ancora una gioielleria assaltata con la stessa tecnica: mazze contro la vetrina, razzia dei preziosi ed ennesima fuga nonostante l’intervento delle forze dell’ordine. In questo caso il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma il modus operandi conferma la mano di un gruppo criminale esperto e ben organizzato.

Polizia e Carabinieri hanno avviato indagini parallele nei due territori, acquisendo le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e cercando riscontri per identificare i responsabili. La convinzione degli investigatori è che i due colpi siano stati pianificati nei dettagli dalla stessa banda.