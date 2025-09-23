Martin Parr a Monopoli per la decima edizione di PhEST

MONOPOLI – Uno dei più grandi maestri della fotografia contemporanea, Martin Parr, sarà protagonista a Monopoli della decima edizione di PhEST, il festival internazionale di fotografia e arte. Il celebre fotografo britannico parteciperà in prima persona a due eventi gratuiti e aperti al pubblico nella Chiesa di San Salvatore: sabato 27 settembre alle 20.00, con la proiezione del documentario “I am Martin Parr” accompagnata da un’introduzione dell’autore, e domenica 28 settembre alle 18.00, con un incontro aperto e un talk con il pubblico. L’ingresso sarà consentito fino a esaurimento posti, senza prenotazione, previa disponibilità di un biglietto per le sedi espositive di PhEST.

La mostra di Parr, Pleased to Meet You, si sviluppa su due sedi espositive: la Chiesa di San Salvatore ospita gli scatti in bianco e nero, mentre il Monastero di San Leonardo accoglie le foto a colori, tra cui una delle installazioni più iconiche del festival. Gli allestimenti includono anche la celebre cabina telefonica e i binocoli fotografici dell’autore.

La decima edizione di PhEST, intitolata THIS IS US – A CAPSULE TO SPACE, presenta 38 mostre tra maestri internazionali e giovani talenti, ispirate al Golden Record della missione Voyager del 1977. Il festival propone una riflessione sul nostro presente attraverso fotografia, arte, scienza e memoria, costruendo una “capsula visiva” destinata allo spazio simbolico del futuro.

Le mostre sono aperte dal martedì alla domenica, con nuovi orari a partire da ottobre: dal martedì al venerdì 10:00–13:00 e 16:00–20:00, sabato 10:00–13:00 e 16:00–21:00, domenica 10:00–21:00. Lunedì chiuso.

Dal 23 settembre al 16 novembre, le scuole potranno partecipare a visite guidate tematiche per avvicinare gli studenti alla fotografia e ai grandi temi contemporanei, con un costo di 4 euro per studente. Per informazioni e prenotazioni: info@phest.it .

Ulteriori dettagli e orari aggiornati sono disponibili su www.phest.info/info .