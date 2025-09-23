Vieste, esplosione davanti a un’abitazione: danni al portone ma nessun ferito

VIESTE – Un ordigno rudimentale è stato fatto esplodere nella notte davanti al portone di ingresso di un’abitazione in via Sante Naccarati a Vieste. L’esplosione ha provocato ingenti danni al portone, all’area circostante e al quadro elettrico, ma fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area. Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili.

L’episodio ha destato preoccupazione nella comunità locale, ma al momento non sono stati resi noti possibili moventi.