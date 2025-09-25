Melendugno, turista francese precipita da scogliera a Roca Vecchia: salvata dai soccorritori

MELENDUGNO – Momenti di paura ieri a Roca Vecchia, marina di Melendugno, dove una turista francese di 74 anni è precipitata da una scogliera alta circa 7 metri mentre passeggiava. La donna, che ha riportato diversi traumi, non riusciva a muoversi autonomamente.

A causa della ripidità della scogliera, i soccorritori hanno escluso il recupero via terra, optando per l’intervento via mare. Sono intervenuti i mezzi della Guardia Costiera e dei Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a recuperare la turista e trasportarla in sicurezza al porto di San Foca.

Sul posto il personale del 118, che ha subito preso in carico la donna, trasferendola in ospedale per le cure del caso. Non sono ancora note le condizioni precise della paziente, ma l’intervento tempestivo ha impedito conseguenze più gravi.