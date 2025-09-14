Milano, tragedia a Baggio: donna di 83 anni muore dopo essere stata colpita da uomo che si è lanciato dal balcone

MILANO – Una tragedia assurda e inspiegabile si è consumata ieri sera nel quartiere Baggio, periferia ovest di Milano. Intorno alle 20, un uomo di 70 anni si è lanciato dal balcone del quarto piano della propria abitazione in via Fratelli di Dio, precipitando direttamente su una donna di 83 anni, Francesca Manno, che stava camminando nel cortile interno del condominio, probabilmente mentre gettava la spazzatura.

L’impatto tra i corpi ha in qualche modo attutito la caduta dell’uomo, ma ha causato la morte immediata della donna. I soccorsi sono stati immediati, ma per la 83enne non c’è stato nulla da fare. Il 70enne, invece, è stato assistito sul posto e poi trasportato in codice rosso, ma ancora cosciente, all’ospedale Niguarda. Non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile e della Stazione San Cristoforo, incaricati dei rilievi e della ricostruzione dell’accaduto. L’uomo è ora indagato per omicidio colposo.

Un evento drammatico che ha sconvolto residenti e vicini di casa, lasciando un segno profondo nella comunità di Baggio.