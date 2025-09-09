Moleskine apre a Bari: nuovo spazio creativo in Via Argiro 78

BARI – Moleskine, il celebre marchio di taccuini amato da artisti e pensatori, ha inaugurato il suo negozio monomarca a Bari, in Via Argiro 78. Lo spazio sarà un punto d’incontro per la comunità creativa locale, offrendo taccuini, penne, borse, edizioni limitate e la linea Moleskine Smart.

Il 27 e 28 settembre il negozio ospiterà Lillo Loris, graphic designer e lettering artist, che realizzerà decorazioni a mano sulle vetrine e personalizzerà live copertine e agende secondo le preferenze del pubblico. Ogni visitatore riceverà inoltre un cahier tascabile da personalizzare con un timbro celebrativo della città di Bari, raffigurante i caratteristici trulli di Alberobello.

Il nuovo store Moleskine proporrà anche servizi di personalizzazione per taccuini e agende, con grafiche dedicate alle città italiane, ed esperienze creative dedicate agli studenti e alla comunità artistica, per stimolare espressione e condivisione.

Moleskine conferma così la propria missione di promuovere la scrittura a mano come strumento di creatività, cultura e connessione tra persone.