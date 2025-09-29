Molfetta, muore l’81enne travolta in via Cormio

MOLFETTA – Non ce l’ha fatta l’investita mercoledì scorso ina Molfetta. La donna è deceduta oggi all’, dopo cinque giorni di agonia.

Alla guida dell’auto, un 30enne che si è subito fermato per prestare soccorso. La vittima era stata travolta mentre attraversava la strada; le sue condizioni sono apparse da subito gravi.

Le autorità locali hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente.