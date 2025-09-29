Neidia torna con ''Haram'': ''Attraverso la comprensione possiamo liberarci da stereotipi vuoti''

MILANO – Dopo l’ottimo riscontro ricevuto dai precedenti singoli, la cantautrice italo-egiziana NEIDIA, torna con il nuovo singolo ‘’Haram’’(Rumori Digitali/Fuga/DigitalNoises/Moovon), un brano pop contemporaneo che integra velature trap nelle ritmiche del basso, arricchito da sonorità mediorientali, creando un incontro tra modernità e tradizione.

Haram, scritto dalla stessa artista insieme a Daniele Azzena ed Elya Zambolin e prodotto da Fabrizio Cit Chiapello, nasce da un’esigenza personale, ma parla di qualcosa che tocca molti di noi: le imposizioni che riceviamo, spesso in nome di valori o tradizioni familiari, trasmesse più per abitudine che per reale consapevolezza. Attraverso un testo provocatorio e immagini simboliche, la canzone denuncia l’ipocrisia di chi predica bene ma razzola male, e la tendenza a trasmettere valori e divieti senza aprire uno spazio di dialogo . L’obiettivo è quello di stimolare un pensiero critico: ogni individuo ha il diritto e il dovere di capire da sé la propria strada, anche passando per l’errore. Solo così si può davvero crescere, liberandosi da modelli imposti e da dinamiche tossiche che si tramandano per inerzia. Con questo brano voglio dare voce al dissenso, non per distruggere, ma per costruire autenticità. Perché solo attraverso la comprensione più profonda possiamo liberarci da stereotipi vuoti, che non ci rappresentano e non hanno più ragione di esistere.

Da “Cosplay” a “Medioriente” ad ‘’Ana Dammi Falastini”, Neidia, nota per il suo ruolo di corista nei jingle di RDS e Discoradio, prosegue il suo cammino artistico, dimostrando una maturità e una sensibilità, tra messaggi di speranza e di inclusione.



