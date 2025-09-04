Bari, rissa tra stranieri: nove denunciati per porto abusivo di armi improprie

BARI - Tensione nella notte a, dove la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, per porto senza giustificato motivo di armi e strumenti atti a offendere.

Secondo la ricostruzione, tutto è iniziato quando alcune persone di nazionalità egiziana avrebbero forzato la porta di un esercizio commerciale e sottratto generi alimentari. All’uscita sarebbero state affrontate da un gruppo di cittadini del Bangladesh, dando origine a una violenta rissa.

All’arrivo degli agenti, i partecipanti si erano già dileguati. Poco dopo, però, in una via limitrofa i poliziotti hanno intercettato un gruppo di extracomunitari armati di mazze e bottiglie, che presumibilmente si stavano preparando a un nuovo scontro con gli stranieri coinvolti nella lite precedente.

Alla vista delle pattuglie, i giovani hanno tentato la fuga, ma dopo un inseguimento a piedi sono stati fermati nove uomini, ora denunciati. Le indagini proseguono per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e verificare eventuali ulteriori responsabilità.