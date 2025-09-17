Spinazzola, arrestato 28enne per omicidio stradale sotto effetto di droghe
SPINAZZOLA – I Carabinieri della Stazione di Spinazzola hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 28 anni, originario di Spinazzola e con precedenti, gravemente indiziato di omicidio stradale sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Il provvedimento, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura, arriva a seguito del tragico incidente avvenuto lo scorso 21 agosto, in cui un cittadino extracomunitario quarantenne ha perso la vita dopo essere stato investito dall’auto guidata dal giovane.
Dopo l’impatto, il conducente si era allontanato senza prestare soccorso, tentando di occultare il veicolo a circa dieci chilometri di distanza, nel territorio di Genzano di Lucania (PZ). L’auto, danneggiata nella parte anteriore, è stata recuperata dai Carabinieri grazie alla collaborazione dei reparti territoriali.
Il giovane, resosi conto dell’imminente identificazione, si è poi costituito presso la caserma di Spinazzola. Gli accertamenti sanitari hanno confermato che si trovava alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.