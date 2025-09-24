MSC Poesia porta il lusso in Alaska: lo Yacht Club tra ghiacciai e aurore boreali

– L’Alaska diventa la nuova frontiera del turismo di lusso grazie a MSC Crociere. Dal 2026 MSC Poesia inaugurerà la sua prima stagione nell’“Ultima Frontiera”, portando a bordo per la prima volta l’MSC Yacht Club, l’esclusivo concetto di ospitalità premium finora riservato alle unità più evolute della flotta.

Per accogliere questa novità, MSC Poesia ha subito un importante intervento di rinnovamento: alcune cabine standard sono state sostituite con suite Yacht Club, creando un’area privata con suite spaziose, terrazze fino a 78 m², vasca idromassaggio panoramica, lounge e ristorante riservati, solarium con cabane esclusive, maggiordomo personale e servizio concierge 24 ore su 24.

Gli itinerari in Alaska offriranno esperienze tra natura e cultura locale. A Ketchikan gli ospiti potranno cimentarsi nella pesca del salmone, ammirare le aquile calve e visitare la storica Creek Street con botteghe artigiane e una delle più grandi collezioni di totem autentici. A Icy Strait Point, destinazione interamente di proprietà indigena, sarà possibile osservare orsi e balene, provare la zip line più lunga del mondo, fare kayak, assistere a danze tradizionali e gustare la cucina locale.

La navigazione tra Tracy Arm regalerà panorami mozzafiato tra scogliere alte fino a 900 metri, cascate e colonie di foche, fino ai ghiacciai Sawyer con le loro sfumature di blu. Infine, a Juneau, capitale dell’Alaska raggiungibile solo via mare o aria, sarà possibile scoprire la storia della corsa all’oro, salire sul Monte Roberts con la funivia Goldbelt Tram e partecipare all’avvistamento delle balene.

MSC Poesia, con questi itinerari, unisce il lusso dello Yacht Club all’avventura autentica dell’Alaska, offrendo esperienze memorabili senza rinunciare al comfort esclusivo.

Nuovi itinerari MSC Poesia 2026/2027